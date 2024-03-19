عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا الويشي يكشف كواليس مغادرته الأهلي «بعد وعد جوزيه»

رضا الويشي، نجم النادي
رضا الويشي، نجم النادي الأهلي السابق

كشف رضا الويشي، نجم النادي الأهلي السابق ومهاجم لافيينا الحالي، كواليس مغادرته للأحمر قبل عدة مواسم.

وقال رضا الويشي، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة" المحور": "كنت صغيرًا عندما انضممت للأهلي، وكانت لدي طموحات كبيرة، ومانويل جوزيه كان يحصل على راحة بعد حسم الدوري، ووعدني بالمشاركة في آخر 5 مباريات".


وأضاف: "حسام البدري أشرك أسامة حسني بدلًا مني في المباريات الخمس، وكنت أنتظر المشاركة في تلك المواجهات، خصوصًا أنه لم يكن لدي رصيد مع الجماهير".

وتابع: "شعرت بأنني لن أحصل على فرصتي مع الأهلي، وتحدثت مع حسام البدري، الذي أحترمه كثيرًا، وطلبت منه الخروج من الأهلي، إن كان على سبيل الإعارة أو البيع".

واختتتم رضا الويشي تصريحاته قائلًا: "فرصتي كانت صعبة في الأهلي، الذي كان يضم عماد متعب وأمادو فلافيو وهما هدافا الدوري، وبعد ذلك لعبت مع المقاولون العرب واحدة من أفضل فتراتي في مسيرتي بالملاعب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

ترشيحاتنا

بعد فقدان الاتصال بها.. هبوط اضطراري لمسيرة أمريكية في بولندا

فلوس بالكوم| القصة الكاملة للبلوجر سلمى الغزولي في قضايا النصب

استثمارات اجنبية جديدة بـ23 مليار دولار| تهدد بانهيار عرش الدولار.. تفاصيل

جدل فقهي حول ممارسة هذه الرياضة في نهار رمضان.. ماذا قال العلماء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوطه بفراغ خرساني من الطابق الثالث.. تفاصيل

وظائف شاغرة.. احصل على فرصة من وكالة الفضاء المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة بوسي بالعباية وردود الفعل عليها

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ