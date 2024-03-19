رئيس الموساد يعود إلى إسرائيل بعد محادثات حول صفقة الأسرى

ذكرت قناة “كان” الإخبارية العبرية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا عاد إلى إسرائيل بعد أن أجرى محادثات مع الوسطاء حول صفقة أسرى عقدت في قطر.

وذكرت "كان" كذلك أنه بعد اجتماع الدوحة، من المتوقع أن يناقش المسئولون الإسرائيليون الصفقة.



