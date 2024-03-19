الخارجية القطرية: محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية والهدن المقترحة في غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية والهدن المقترحة في غزة.

وأكدت الخارجية القطرية، أن محادثات الهدنة في غزة لا تزال جارية، ومتفائلون تجاه التوصل لاتفاق مشترك.

وأوضحت الخارجية القطرية، أن أي هجوم على رفح سيؤثر سلبا على التوصل لاتفاق، مؤكدة أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن اختراق في مفاوضات الهدنة في غزة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 مواطنا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.