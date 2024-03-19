رمضان صبحي رفقة كريم عبد العزيز في أحدث ظهور على إنستجرام

شارك اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر رمضان صبحي في الصورة رفقة الفنان كريم عبد العزيز، وكتب معلقاً: "رمضان كريم"

كان الناقد الرياضي شريف جمعة، أكد أن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز صدم جماهير الزمالك بشأن انتقاله للقلعة البيضاء، موضحًا : “رمضان قال لإدارة الزمالك أنا أهلاوي”.

وأضاف الناقد الرياضي، من خلال قناة الحدث اليوم، أن الجميع بالقلعة البيضاء توقع واحتفل بانتقال رمضان صبحي للزمالك، لكن اللاعب حتى اليوم ينتظر العودة للنادي الأهلي، ويرفض الانتقال للزمالك.

ولفت إلى أن الزمالك كان يتمنى ضم رمضان مثل عبدالله السعيد، ولكن رمضان يفكر في الانتقال للأهلي، ولا يريد أن تغضب الجماهير منه أكثر من ذلك.