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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة| بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إصابة لاعبه رمضان صبحي، التي ستبعده عن لقاء فاركو غدا الأربعاء بالجولة  للدوري المصري.

وقال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي عبر المركز الإعلامي لناديه، إن رمضان صبحي يعاني من شرخ في الضلع التاسع بالناحية اليسرى في القفص الصدري بعد التحام قوي خلال التدريبات الأخيرة.

وأضاف "رمضان صبحي يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لمحاولة اللحاق بمباراة الفريق المقبلة ضد الداخلية".

ويغيب علي جبر بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة وهي نفس إصابة أحمد سامي، كما يغيب محمود عبد العاطي "دونجا" بسبب شد في العضلة الضامة.

وأشار المنيري إلى أن الحارس أحمد ميهوب يعاني من "فتاق" رياضي، وحاليا يقوم بعمليات التأهيل والتقويات اللازمة لتجهيزه.

وأوضح أن الجنوب أفريقي فخري لاكاي يعاني من شد في السمانة ويخضع لبرنامج تأهيل للحاق بمباراة الداخلية المقبلة.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - يوسف أسامة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.
 

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