دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتعادل مع نواذيبو الموريتاني 2-2 ويتذيل مجموعته

تعادل بيراميدز ونواذيبو الموريتاني 2-2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل فيستون ماييلي هدفي بيراميدز في الدقيقتين 73 و90+1، بينما سجل بسام أحمد هدفًا لنواذيبو الموريتاني في الدقيقة 64، وعيسى مبارك في الدقيقة 82.

ورغم الأداء الجيد للفريقين، إلا أن بيراميدز ونواذيبو الموريتاني خرجا من البطولة من دور المجموعات، حيث احتل بيراميدز المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بينما جاء نواذيبو الموريتاني في المركز الثالث بنفس الرصيد.