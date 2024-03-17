ماحدش ضامن بطولات.. ماذا دار بين رمضان صبحي وإكرامي قبل انتقاله لبيراميدز

كشف الاعلامي هاني حتحوت تفاصيل انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز وماذا دار بينه وبين شريف اكرامي .

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي اكس:" محدش ضامن ياخد بطولات بس قلت لرمضان لو قعدت في الأهلي هيحصل كذا، ولو رحت بيراميدز هيحصل كذا.. وكلامي يتحقق حتى الآن ١٠٠%

‏كواليس جديدة يكشفها شريف إكرامي عن دوره في انتقال رمضان صبحي من الأهلي لبيراميدز ⁦‪".



فشل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في ضم رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، خلال معسكر الفراعنة الحالي المخصص لخوض منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية التي ستُقام نهاية مارس الحالي.

وأكد مصطفى المنيري، طبيب نادي بيراميدز، حالة رمضان صبحي خلال حديثه عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، حيث قال: "رمضان صبحي تعرض لإصابة مباشرة في أحد تدريبات الفريق".