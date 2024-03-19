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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحلو بأقصى درجات الجاهزية.. رئيس الأركان الجزائري يوجه رسالة مهمة للقوات البحرية

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الجزائري

تفقد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم الثلاثاء، مقر قيادة القوات البحرية.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الثلاثاء، فأن الفريق أول السعيد شنقريحة التقى بإطارات ومستخدمي القوات البحرية.

كما هنأ الفريق أول شنقريحة، الإطارات والمستخدمين بمناسبة عيد النصر الموافق للتاسع عشر مارس من كل سنة.

واثني في السياق ذاته، ببطولات الشهداء إبان الثورة التحريرية. وشهداء الواجب الوطني الذين تصدوا للإرهاب، بروح عالية وبشجاعة فائقة.

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن إطارات ومستخدمي القوات البحرية مطالبون بالتحلي بأقصى درجات الجاهزية الدائمة والحس الرفيع بالمسؤولية في أداء المهام المخولة لهم.


وفي نهاية البيان؛ حث الفريق أول السعيد شنقريحة، الجميع على مواصلة نهج العمل على تطوير وعصرنة القدرات القتالية البحرية.

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