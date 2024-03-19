قرار من المحكمة بشأن متهمين بالشروع في قتـ ـل ربة منزل

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهمين بالشروع في قتـ ـل ربة منزل، بسبب خلافات الجيرة في منطقة 15 مايو، لجلسة 21 أبريل المقبل.



وأسند أمر الإحالة أن المتهمين شرعًا في قتل المجني عليها بعد مُشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات الجيرة في مدينة 15 مايو.

وفي واقعة أخرى، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (سائق- مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول "المتوفى ونجل شقيقه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة مُصاب بجرحين طعنيين"- طرف ثان "سائق "توك توك" وزوجته ونجلهما- مقيمون بدائرة القسم) بسبب لهو الأطفال قام على إثرها سائق "التوك توك" ونجله بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة المجنى عليه وإصابة آخر.

