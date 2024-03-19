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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سيارة شركة بالإكراه

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة 4 متهمين بسرقة سيارة شركة بالإكراه، بالسجن المشدد 5 سنوات.

و كشف أمر الاحالة قيام المتهمين بسرقة المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها، اثناء قيام سائق الشركة بالسير بها  بالطريق العام لنقل العقاقير الطبية من مقر الشركة التي يعمل.


وأوضح أمر الإحالة أن  المتهمين قاموا بإشهار  الأسلحة النارية في وجه سائق السيارة ومندوب مبيعات كان بصحبته وسرقوا العقاقير منهم.

وفي قضية اخرى، قضت محكمة جنايات بنها، بالقليوبية الدائرة الخامسة، بالسجن لمدة سنة مع الايقاف لمفتش دعوة بمديرية أوقاف القليوبية، لاتهامه بإحداث عاهة لشخص فى مشاجرة لخلافات على حدود زراعية بدائرة مركز كفر شكر.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم لسنة ٢٠٢١ جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم ٣٦٧٣ لسنة ٢٠٢١ كلى شمال بنها، أنه فى يوم ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ بدائرة مركز كفر شكر ، قام " ع. م.ص" ٤٧ سنة مفتش دعوة بمديرية أوقاف القليوبية، بالتعدي بالضرب عمداً على المجني عليه "  أيمن م.ح" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والذي نشأ عنه عاهة مستديمة باستخدام أداة "منجل" موضوع الاتهام فأحدث ما به من إصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة.

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