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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

بوجاتي Aravis
بوجاتي Aravis

انطلق مزاد "مولين" الفرنسي، الذي نظمته شركة Gooding & Company، بتشكيلة مذهلة تضم 115 قطعة فريدة من نوعها، بدءًا من سيارات ستروين 2CVs وبيجو vans وصولًا إلى سيارات بوجاتي وDelages وHispano-Suizas الفارهة التي تُقدر بملايين الدولارات، واليوم نستعرض أغرب سيارة بوجاتي تم عرضها في المزاد وعمرها 86 عامًا:

 

بوجاتي تايب 57 أرافيس كابريوليه الخاصة موديل 1938

نجمة المزاد هي سيارة بوجاتي Type 57C Aravis Special كابريوليه موديل 1938، وهي واحدة من 4 سيارات تم تصنيعها فقط وواحدة من اثنتين تعتمد على 57C فائقة الشحن. 

تعتبر هذه السيارة من بين 710 سيارات من طرازات 57 التي أنتجتها بوجاتي، ومنها 96 سيارة من طراز 57C. 

بفضل هيكلها المميز الذي صممه جانجلو، تم تسليم السيارة الجديدة إلى السائق موريس ترينتينانت، الذي قضى 14 عامًا في سباقات الفورمولا 1. 

وبعد شهور من تسلمها، شارك ترينتينانت في سباق Grand Prix du Comminges، حيث حل في المركز الحادي عشر عمومًا.

بعد بيع السيارة من هذا قبل ترينتينانت في عام 1947، تنقلت بين أيدي عدة ملاك قبل أن تشتريها عائلة مولين في عام 2002. 

أرسلت العائلة السيارة إلى مركز Sargent Metal Works في فيرمونت لإجراء ترميم كامل على مستوى الكونكور، حيث قام ترينتينانت شخصيًا بزيارات متعددة للتحقق من التقدم. 

اكتملت عملية الترميم في عام 2005، وحصلت السيارة في نفس العام على المرتبة الأولى في فئتها في معرض Pebble Beach Concours d'Elegance. 

تحمل السيارة الرقم التسلسلي 57768، وتضم محركًا مطابقًا للأرقام وهيكلًا أصليًا.

يصف مزاد مولين سيارة Aravis على النحو التالي: “في أواخر الثلاثينيات وحتى اليوم، لا يوجد شيء يمكن مقارنته بسيارة بوجاتي، سواء من حيث الأداء أو الأسلوب. باعتبارها سيارة Type 57C أصلية، تتميز Aravis بمحرك مطابق للأرقام وهيكل رائع، وتعتبر نموذجًا نادرًا للغاية ومرغوبًا للغاية يُمثل بلا شك واحدة من أروع سيارات ما قبل الحرب”.

مع مواصفاتها المثالية وتاريخها الموثق وترميمها الفائز بالجوائز، تُعتبر السيارة 57768 فرصة مثالية للحصول على أفضل مثال على السيارة الأسطورية Type 57 Aravis - وهي تحفة فنية تجسد جوهر بوجاتي كعلامة تجارية.

 

سعر سيارة بوجاتي أرافيس موديل 1938

 تم عرض السيارة في زاد مولين بسعر 2,500,000 دولار - 3,500,000 دولار.

 

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