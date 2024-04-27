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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد استقرار الأحوال الجوية..عودة فتح حركة الملاحة النهرية فى أسوان

الطقس فى اسوان
الطقس فى اسوان

بعد استقرار الأحوال الجوية عادت الأجواء مرة اخرى داخل محافظة أسوان بعد ان تعرضت مساء امس الجمعة لموجهة مفاجئة من الطقس السئ صاحبه هبوب عاصفة ترابية شديدة حجبت الرؤية وغطت الأنحاء وتسببت فى إغلاق الطرق ومجرى النيل.

وقررت هيئة النقل النهرى فى أسوان إعادة فتح المجرى الملاحى لنهر النيل وأيضاً ببحيرة ناصر أمام حركة البواخر السياحية بعد توقفها أمس لنحو 3 ساعات بسبب الطقس، للحفاظ على سلامة أرواح السائحين والعاملين على متن هذه الرحلات.

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استقرار 

فيما كان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسرة شخصين لقيا مصرعهما نتيحة سقوط سور أعلى عقار بمنطقة حى العقاد. 

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للشخص الثالث الذى أصيب بنفس الحادث، والذى جاء فى ظل سوء الأحوال الجوية.

وأشار محافظ أسوان فى بيان صحفى إلى أنه كان يتابع حالة الطقس لحظة بلحظة عبر وسائل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما كان هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض موقف الطقس أولاً بأول. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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