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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ 37 مشروع بقرية المالكى نصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة داخل قرية المالكى التابعة لمركز نصر النوبة حيث يأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الإنجازات المتتالية بمعدلات إنجاز المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 

ووجه المحافظ إلى أهمية دخول أى مشروعات يتم نهوها للخدمة على الفور لتعظيم الإستفادة منها برفع الأعباء عن كاهل المواطنين ، وحتى يجنى ثمار هذه المشروعات وعوائدها الإيجابية عليهم. 

ومن جانبه أوضح اللواء اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد 37 مشروع بنطاق قرية المالكى تخدم 17 ألف نسمة متواجدين فى 4 توابع. 

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حياة كريمة 

حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 19 شروع بنسبة 100 % ما بين مجمعات خدمية وزراعية وإحلال وتجديد وصيانة للمدارس ومراكز الشباب والملعب القانونى ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، فضلاً عن إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب ، وإنشاء رافع وخزان لمياه الشرب ، مع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وخطوط الفايبر والألياف الضوئية. 

وأشار ياسر عبد الشافى إلى أنه جارى العمل فى 18 مشروع تراوحت نسب تنفيذهم مابين 45-97% وهى مشروعات خاصة بمحطات الرفع وشبكات الصرف الصحى والغاز الطبيعى ورصف الطرق ، وقد تم حصر عدد من الملاحظات المحدودة التى سيتم إرسالها المعنية لتلافيها ، وهو الذى يتكامل مع التفاعل السريع لإزالة أى معوقات تواجه منظومة العمل ، والتى تمثلت فى حل مشكلة إستكمال الأعمال بتطوير المبنى الإدارى لمركز شباب المالكى لتنتهى خلال أسبوعين .
 

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