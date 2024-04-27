لقطات لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر حزب الله في جنوب لبنان

وثق جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحدى عملياته في جنوب لبنان من خلال لقطات لغارة جوية نفذها ضد مبنى في كفركلا، لافتًا إلى أن اثنين من عناصر حزب الله كانا متجمعين هناك أمس.

وأوضح جيش الإسرائيلي أن أحد العناصر كان موجودا بالفعل في المبنى، عندما تم التعرف على عضو ثان من حزب الله من قبل وحدة جمع المعلومات القتالية رقم 869 على أنه وصل إلى الموقع، كما يظهر في الفيديو، ثم قامت القوات باستدعاء غارة جوية.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن غارات منفصلة خلال الليل استهدفت مباني يستخدمها حزب الله في ريحان وكفرشوبا، وبنى تحتية أخرى في شبعا.

وأضاف الجيش أن القوات قصفت أيضًا المناطق القريبة من علما الشعب بالمدفعية “لإزالة التهديدات”.