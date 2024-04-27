روشتة نفسية للتعامل مع طلاب الثانوية العام وتقليل التوتر والقلق..تفاصيل

قدمت ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، بنصائح وروشتة نفسية للأسر المصرية لمساعدتها ودعم أبناءها طلاب الثانوية العامة خلال المراجعة النهائية، مع اقتراب امتحانات نهاية العام.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، رغم تطوير منظومة الامتحانات واختلاف طرق الإجابات لتعتد أكثر على الفهم بدلاً من الحفظ، إلا أنَّ موروثات القلق والترقب مستمرة.

وقالت: تلك الموروثات نفسية وثقافية خاطئة لنا كمصريين، وتجعلنا لا نزال متخوفين من امتحانات نهاية العام.

وأوضحت: على الأسر توفير جو مناسب من الهدوء في البيت بدون قلق مبالغ فيه، والتعامل بأريحية مع الاهتمام بتغذية الطالب السليمة في هذا الوقت، والبعد عن الأطعمة الدسمة.