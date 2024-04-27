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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: مهاجم الأهلي يشبه هالاند مهاجم مانشستر سيتي

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الهدف الذي أحرزه وسام أبو علي في مرمي مازيمبي، يذكرني بهدف أحرزه هالاند مهاجم مانشستر سيتي في البريمير ليج  تماما”.

وتأهل النادي الأهلي  إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ونجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي  بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء.

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.

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