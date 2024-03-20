أطول مائدة إفطار بإمبابة.. الحاجة عزيزة: 35 سنة في إطعام الصائمين

سلطت كاميرا صدى البلد الضوء على سيدة تدعى الحاجة عزيزة عبدالعليم، التي كرّست حياتها في تقديم الوجبات والطعام للمحتاجين.



الحاجة عزيزة عبد العليم، الخمسينية ابنة مركز أشمون بمحافظة المنوفية،

قررت ألا تترك شخصًا جائعًا في محيطها، وما عليها حينما تشاهد محتاجا أو فقيرا أو عابر سبيل أن تجعله يأكل من مائدتها الموجودة أسفل كوبري عرابي بشارع السودان في نطاق منطقة إمبابة، تلك المائدة التي تعود لأكثر من 33 عامًا بدأت بحلة ووابور وأصبحت تابعة لجمعية خيرية كبيرة تسمى "أحباب الكريم".

وقالت "عزيزة" لصدي البلد إنها بدأت بـ" الباجور" بأحد شوارع إمبابة أسفل كوبري أحمد عرابي، وحاليًا تقدم أكثر من 1500 وجبة يوميًا، مؤكدة أنها تواظب على هذا العمل التطوعي منذ أكثر من 35 عاما بمائدة الرحمن طوال العام.

و تابعت إلى أن عملها لا يقتصر على تقديم الوجبات فقط، بل تسهم في زواج الشباب ومساعدتهم في التجهيز وإقامة الأفراح أيضًا، قائلة: ",مش عايزة أشوف حد جعان أو محتاج".

وأكدت أنها بدأت بتوزيع الوجبات على سيارة، وبعد ذلك ساعدها رئيس الحي بتحرير ترخيص لها في المكان الحالي، من أجل مساعدة الغير.









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