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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صهر ترامب يقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلي مصر أو النقب

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض السابق لدونالد ترامب وصهره، في مقابلة بتاريخ 15 فبراير الماضي، ونُشرت في وقت سابق من هذا الشهر على قناة "مبادرة الشرق الأوسط" على اليوتيوب، وهي برنامج تابع لجامعة هارفارد، أنه يتبني وجهة نظر إسرائيل وأنه يجب تهجير سكان قطاع غزة.

وفي المقابلة التي جرت الشهر الماضي، أشار كوشنر أيضًا إلى أن إخراج المدنيين من رفح وربما إلى مصر، قد يكون ممكنًا "من خلال الدبلوماسية الصحيحة"، واقترح أيضًا خطة لصحراء النقب في جنوب إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح كوشنر أنه "سيقوم فقط بتجريف شيء ما في النقب، وسأحاول نقل الناس إلى هناك"، مضيفًا: "أعلم أن هذا لن يكون الشيء الشائع الذي يجب القيام به، لكنني أعتقد أن هذا خيار أفضل للقيام به". ، حتى تتمكن من الدخول وإنهاء المهمة ".

ويلجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني نازح إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة. واستشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 70 ألفاً في قطاع غزة منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.

ومن جهته، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال فريق من المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن لبحث عملية اجتياح رفح المرتقبة مع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء الاتفاق على إجراء مثل هذه المحادثات في الوقت الذي تحدث فيه بايدن ونتنياهو يوم الاثنين الماضي، وهو أول تواصل بينهما منذ أكثر من شهر، مع تزايد الانقسام بين الحلفاء بشأن أزمة الغذاء في غزة وسلوك إسرائيل خلال الحرب، وفقا للبيت الأبيض. 

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن المحادثات ستجرى في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يشارك فيها خبراء عسكريون ومخابرات وخبراء إنسانيون.

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