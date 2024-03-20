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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دعبس: الروح المعنوية للاعبي فيوتشر مرتفعة بعد الأخبار السعيدة عن رفعت

صدى البلد

شرح وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر الحالة المعنوية للاعبي الفريق حاليًا مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه اون تايم.

 

 وقال وليد دعبس: "الروح ارتفعت في الفريق بعد الأخبار السعيدة عن رفعت".

 

وأكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن هناك حالة من الارتياح بعدما تم فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت لاعب الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك كان الاهم بالنسبة له ومن ثم إستكمال باقي مراحل العلاج.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حالة أحمد رفعت قريبة من الاستقرار، ولكن هناك فارق كبير بكل تأكيد بعد فصل جهاز التنفس الصناعي".

 

 

وأضاف: "رفعت استعاد جزءا من الوعي، وهو في الأساس لم يكن في غيبوبة مطلقا، فقط حصل على جرعة مخدر من أجل وجوده على جهاز التنفس الصناعي، واللاعب سوف يستعيد الوعي بمرور الوقت".

وأكمل: "هناك مجهود طبي رهيب، سواء من طاقم الأطباء أو التمريض، ولو كان خارج مصر لن يتم الاهتمام به بنفس الشكل، لابد أن نشهد بذلك الكلام لأننا نقلل من أنفسنا في بعض الأوقات، لدينا أطباء وتمريض على أعلى مستوى".

وزاد: "أتمنى أن يتعافى اللاعب سريعًا، وتم منع الزيارة عنه، من أجل راحته التامة، واطمئن الجميع أن الأمور طيبة بالنسبة لحالة أحمد رفعت".

وأتم: "سعيد بوجود تطور وتحسن في حالة أحمد رفعت، وهناك حالة سعادة كبيرة بين زملائه في الفريق بعد سماع هذه الأخبار، والتي منحتهم دافع كبير في التدريبات الجماعية".

 

 

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