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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصادالسعودية بأن طقس ، اليوم الأربعاء، سيكون باردًا على معظم مناطق المملكة ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة وعلى أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض ونجران, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. 

وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

البحر الأحمر الانخفاض البحر متوسط السحب الرعدية السحب الرعدية الممطرة المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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