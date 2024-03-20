استبدال صمام.. عملية جراحية في قلب سعد الحريري بباريس



خضع رئيس وزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري لاستبدال لصمام القلب وقد تكلل بحمد الله بالنجاح، في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري؛ فأن هذا الإجراء الطبي كان مبرمجا سلفا، حيث سيمكث الرئيس الحريري بضعة ايام للراحة في باريس يعود بعدها إلى مقر إقامته في ابو ظبي.

وكان سعد الحريري رئيس تيار المستقبل اللبناني، اعلن أنه لن يعود عن قرار تعليق عمله السياسي الآن، خلال لقائه المتلفزة على «الحدث» السعودية.

وأكد رئيس تيار المستقبل اللبناني، أن لبنان يمرُّ في مرحلة خطيرة لا تزال قائمة؛ مشيرا إلي أنه تم تجريب كل شيء خلال تاريخنا، وقد تعبنا من الخلافات.

وأوضح أن تصرّفه بعد قرار المحكمة الدولية كان على أساس أننا لم نرد أن نتسبّب بحرب أهلية في لبنان