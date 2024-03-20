فيتش ترفع تصنيف قطر إلى AA مع نظرة مستقرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، رفع تصنيف قطر إلى AA مع نظرة مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن قطر ستواصل على الأرجح تحقيق فائض في الميزانية حتى العقد المقبل نتيجة لتوسعة حقل الشمال.

وأكدت أن تصنيف قطر يعكس زيادة ثقة الوكالة بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع متوسط نظيراتها المصنفة عند AA أو أقل منه.

وختمت الوكالة تقريرها قائلة : حرب إسرائيل وغزة سببت زيادة في عدم الاستقرار الإقليمي، ولكن قطر لم تتأثر بعد مباشرة، لكن خطر التصعيد لا يزال مستمرا من الصراع المستمر في غزة.