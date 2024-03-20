حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية يطلق قافلة تثقيف صحي ضمن مبادرة "بلدك معاك"

أطلق حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية قافلة تثقيف صحي لخدمة أهالي منطقة 45 شرق المحافظة، بتقديم الاستشارات والنصائح الطبية بالمجان، وذلك في إطار مبادرة "بلدك معاك" التي تقام تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع حزب "حُماة الوطن" لشمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، ومحمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.



وأكد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن المبادرة التي تم إطلاقها تهدف إلى تصحيح المعلومات الطبية المغلوطة ورفع درجة الوعي الصحي، لافتا أنه سيتم تعميم المبادرة على جميع أقسام الحزب لتوسعة خدمة المستفيدين ودعم أهالينا في المناطق المختلفة بالمحافظة من خلال توفير الاستشارات الصحية والخدمات الطبية لهم بالمجان على أيادي متخصصين سواء من الأطباء أو الصيادلة.



وأضاف محمد مجاهد أن المبادرة تتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم الملف الصحي والذي يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياته، بإطلاق العديد من المبادرات الصحية القومية ومنها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وعلاج الأورام السرطانية، و100 مليون صحة، والقضاء على فيروس "سي".

