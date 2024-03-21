5 مليارات جنيه لكبار السن.. ومفاجأة برلمانية بشأن توصيل التموين إلي منازلهم

أشادت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، فضلا عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة.

طلب السلع التموينية لكبار السن

وقالت “ سعيد” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهتماما كبيرا بكبار السن والأسرة المصرية وذلك يأتي من عقيدة راسخة له بالتنمية الشاملة، لافتة الي أنها قامت بتقديم مقترح برلماني خلال الآونة الأخيرة بشأن إنشاء سيستم و خط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن.

وأضافت عضو مجلس النواب أنه على غرار ذلك لماذا لا تستغل وزارة التموين توجه الدولة الحميد في مساعدة كبار السن و أيضاً التوجه إلى الرقمنة وزيادة الحوكمة بعمل سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم وإتاحة توصيلها إلى المنزل في حال احتياج المستهلك أسوة بالمعاشات والخدمات الصحية؟

وكان الرئيس السيسي قد وجه بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، كما وجه بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة.