الأردن.. المركزي: الإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثاني لهذا العام، إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

وبحسب وسائل إعلام أردنية؛ فقد تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي عكست متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي، بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.

و تبلغ الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 18.2 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.9 شهراً.

وأشار المركزي الأردني الي ارتفاع الودائع لدى البنوك في نهاية شهر يناير 2024 بنحو 2 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.6% على أساس سنوي، لتبلغ 44 مليار دينار. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 727.4 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.5% على أساس سنوي، فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.