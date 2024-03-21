رئيس غارب يتابع رفع أنقاض المنازل بالمنطقة العشوائية

تابع رئيس مدينة رأس غارب، اللواء ممدوح نديم، عن كثب الأعمال المتعلقة برفع الأنقاض والمخلفات نتيجة إزالة المباني في المنطقة العشوائية. جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح اللواء نديم أن الأعمال تشمل رفع الأنقاض والمخلفات من مناطق عدة، بما في ذلك عشش الجبل وعشش البلد، والتي نجمت عن إزالة المباني في المرحلتين الأولى والثانية. وأشار إلى أنه تم تعويض ملاك تلك المباني بوحدات بديلة في منطقة بديل العشوائيات بحي الروضة، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين والمقيمين.

وأكد أنه يتم حالياً رفع جميع الأنقاض لتوسيع الشوارع وفتح محاور جديدة لربط المنطقة بالطرق الرئيسية في المدينة، وذلك في إطار وضع مخطط عمراني جديد للمنطقة بهدف تحقيق حياة كريمة وإيجاد بيئة صحية وآمنة للمواطنين.