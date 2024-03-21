الدقهلية: تطوير شاطئ بحيرة المنزلة وإنشاء 3 موانئ صيد بالجمالية والمنزلة والمطرية

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن لجنة مشتركة من جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية ومحافظة الدقهلية، قامت بالمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء عدد 3 موانئ صيد بمراكز المنزلة الجمالية المطرية؛ وذلك تمهيدًا لإنشاء موانئ صيد متطورة لخدمة قطاع الصيد والصيادين وعمل مراسي لمراكب الصيد لحوكمة أعمال الصيد والقضاء على حرف الصيد المخالفة.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الخميس - أن أعمال اللجنة تناولت معاينة موقع موانئ الصيد المقترح تنفيذها بقريه النسايمة مركز المنزلة وقرية ليسا الجمالية مركز الجمالية، مشيرًا إلى أن موانئ الصيد المزمع إنشاؤها في إطار عدد من المشروعات التنموية لتطوير شاطئ بحيرة المنزلة في إطار المشروع القومي لتنمية وتطوير وتأهيل البحيرات المصرية.



وقال مختار: "نستهدف تنفيذ مشروعات تحقق مصالح ومتطلبات الصيادين ببحيرة المنزلة إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي والمتخلالات بشاطئ البحيرة"، موجهًا بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي الاقتصادية تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع.