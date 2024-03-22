متجاهلة مزاعم إسرائيل.. دولة جديدة تعلن استئناف تمويل الأونروا

أعلنت فنلندا، اليوم الجمعة، استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأوقفت العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للوكالة بعد مزاعم إسرائيل بأن حوالي اثني عشر من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13000 موظف في غزة شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير التجارة الخارجية والتنمية، فيل تافيو، اليوم الجمعة: "إن الأونروا تعمل على تحسين إدارتها للمخاطر، مما يعني منع وبدء المراقبة الدقيقة لسوء السلوك، توفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لمواصلة دعمنا".

وأضاف تافيو، في مؤتمر صحفي، أن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.

وكانت بعض البلدان بما في ذلك كندا وأستراليا والسويد، قد أعادت تمويل الأونروا، في حين زادت العديد من دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية التمويل.

وتم تقديم تقرير مؤقت من مراجعة مستقلة للأمم المتحدة عن الادعاءات ضد الأونروا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووجد التقرير أنه في حين أن الوكالة لديها آليات لضمان حيادها، إلا أنها تعاني أيضا من أوجه قصور يجب معالجتها.