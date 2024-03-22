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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 11 طن لحوم مستوردة فاسدة داخل مخزن بالقاهرة | صور

لحمه فاسدة
لحمه فاسدة

ضبط رجال الأمن المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز اللحوم بالقاهرة ، وبداخله كميات من اللحوم المستوردة "مجهولة المصدر" .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن مخزن تجهيز مأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة المــرج) بإدارة المخزن "بدون ترخيص" بالإضافة إلى عدم توافر الإشتراطات الصحية بالمخزن تم ضبطه ، وعُثر بداخل المخزن على (11 طن من اللحوم المستـــوردة - جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات).

وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة اللحوم المستوردة مخزن بدون ترخيص لحوم مستوردة مديرية أمن القاهرة ماكولات

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