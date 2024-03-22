مصادرة 11 طن لحوم مستوردة فاسدة داخل مخزن بالقاهرة | صور

ضبط رجال الأمن المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز اللحوم بالقاهرة ، وبداخله كميات من اللحوم المستوردة "مجهولة المصدر" .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن مخزن تجهيز مأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة المــرج) بإدارة المخزن "بدون ترخيص" بالإضافة إلى عدم توافر الإشتراطات الصحية بالمخزن تم ضبطه ، وعُثر بداخل المخزن على (11 طن من اللحوم المستـــوردة - جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات).

وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.