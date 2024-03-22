ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة والتاكسي في محافظة البحر الأحمر

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة والتاكسي في المحافظة، نظرًا لزيادة أسعار الوقود التي أقرتها لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه تم إلزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، مع التشديد على مراقبة الالتزام بها وعدم مخالفة خطوط السير أو استغلال المواطنين. كما تم تكليف الجهات المعنية بوضع ستيكر يحمل قيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات، بالإضافة إلى وضع بانرات ولوحات إرشادية توضح التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في جميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وأشار الى أنه سيتم متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة من خلال تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب في جميع المواقف والميادين المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.

وفيما يتعلق بتعريفة ركوب السيارات التاكسي العداد، فقد تم تعديلها ليكون فتح البنديرة بقيمة 7.5 جنيهات وتشمل كيلو متر واحد، مع زيادة قيمة الرسوم بواقع 3 جنيهات لكل كيلو متر إضافي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتنظيم قطاع النقل بالمحافظة، مع الحرص على توفير خدمة نقل مريحة ومنظمة للمواطنين.

يذكر أن التعديلات الجديدة ستبدأ في السريان اعتبارًا من تاريخ الإعلان عنها، وفقًا لما أعلنته سلطات المحافظة.

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