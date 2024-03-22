عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة والتاكسي في محافظة البحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة والتاكسي في المحافظة، نظرًا لزيادة أسعار الوقود التي أقرتها لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية.

 

وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه تم إلزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، مع التشديد على مراقبة الالتزام بها وعدم مخالفة خطوط السير أو استغلال المواطنين. كما تم تكليف الجهات المعنية بوضع ستيكر يحمل قيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات، بالإضافة إلى وضع بانرات ولوحات إرشادية توضح التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في جميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

 

وأشار الى أنه سيتم متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة من خلال تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب في جميع المواقف والميادين المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.

 

وفيما يتعلق بتعريفة ركوب السيارات التاكسي العداد، فقد تم تعديلها ليكون فتح البنديرة بقيمة 7.5 جنيهات وتشمل كيلو متر واحد، مع زيادة قيمة الرسوم بواقع 3 جنيهات لكل كيلو متر إضافي.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتنظيم قطاع النقل بالمحافظة، مع الحرص على توفير خدمة نقل مريحة ومنظمة للمواطنين.

 

يذكر أن التعديلات الجديدة ستبدأ في السريان اعتبارًا من تاريخ الإعلان عنها، وفقًا لما أعلنته سلطات المحافظة.

WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM (4)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM (4)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.27 PM
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.26 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.26 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.26 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.26 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.26 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.26 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.26 PM
WhatsApp Image 2024-03-22 at 2.30.26 PM
إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة البحر الاحمر اليوم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تعريفة ركوب تعريفة ركوب السيارات تعريفة ركوب سيارات الأجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

ترشيحاتنا

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

بـ63 مليون جنيه.. ضبط 212 ألف قرص كبتاجون في شحنة خس وكنتالوب بسفاجا

تعرف على معلق مباراة مصر ونيوزيلندا فى بطولة كأس العاصمة

مفاجأة بشأن سعر الدولار والذهب وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

منزلة النبي بين الأنبياء والمرسلين.. تعرف على شرفها وقدرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ