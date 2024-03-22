إبراهيم عبد الجواد يكشف مصير زيزو مع الزمالك في نهاية الموسم

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، مصير أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وقال إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «إداة نادي الزمالك هدفها ورغبتها الأساسية هيالإبقاء على أحمد سيد زيزو، وعدم التفريط فيه حتى لو جاء فيه رقم كبير».

وأضاف: «إدارة الزمالك ترغب في الإبقاء على زيزو، حتى لو جاء عرض كبير، لرغبتها في ضم صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادرًاعلى التتويج بالبطولات»

وتابع: «إدارة الزمالك سعت لترضيه زيزو، ماديًا عن طريق أحد رجال الأعمال، تحديدًا المهندس ممدوح عباس، الذي على استعداد لدفعمقابل مالي كبير جدًا لزيزو»، مضيفًا: «الحالة الوحيدة التي سيتم فيها التفريط في زيزو، هي إصرار اللاعب على الرحيل».