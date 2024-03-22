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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتابع الإجراءات المتخذة عقب تحريك أسعار المواد البترولية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن و الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لأسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية ، عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية . وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

أوضح محافظ البحر الأحمر ، انه تم عقد اجتماع مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة فى المواد البترولية .

أكد اللواء عمرو حنفي على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات فى جميع المواقف على مستوي المحافظة بالتعريفة الجديدة ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من رؤساء المدن والجهات المعنية على مستوي المحافظة .

كما أشار انه سيتم تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .

كما وجه محافظ البحرالأحمر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة .

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