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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ألمانيا وبريطانيا وروسيا تتصدر أعداد السائحين بالغردقة ومرسى علم في ساعات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تشهد القرى والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم، زيادة فى أعداد السائحين ورحلات الطيران الوافدة من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

وكشفت جداول الوصول لكلا المطارين، استقبال قرابة 22 ألف سائح يصلون على متن 110 رحلات طيران، على مدار ساعات اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، نحو 5 آلاف سائح يصلون على متن 25 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى اليوم الجمعة. 

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 25 رحلة من عدة دول مختلفة، بينها رحلة من بولندا ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتان من التشيك، ورحلتان من سويسرا ورحلتان من النمسا، ورحلتان داخليتان، و9 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا ورحلة من إنجلترا ورحلة من هولندا، و3 من إيطاليا.

فيما يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 85 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، تقل على متنها قرابة 15 ألف سائح.

وتبين أن أكثر الرحلات وصولًا تأتى من المطارات الألمانية والإنجليزية والروسية.

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