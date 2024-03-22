طبيب يكشف عن أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

كشف الدكتور خالد الخشاب دكتور طب الأطفال بالقصر العيني ومدرس الأطفال بمستشفي أبو الريش الجامعي واستشاري الغدد الصماء للأطفال، عن أفضل الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة في شهر رمضان، حيث يبحث كثيرون عن أفضل الطرق المناسبة لممارسة الرياضة.

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

وأوضح الخشاب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، انه قبل أن نسأل عن أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان يجب أن نسأل عن الغرض من التمرين، فإذا كان الهدف أنقاص الوزن فالفترة المثالية لإداء الرياضة هنا تكون قبل موعد الأفطار لأن في تلك الفترة يكون الحرق مباشرة من الدهون المتواجدة في الجسم.

وأضاف استشاري الغدد الصماء للأطفال، أن بشكل عام يفضل ممارسة الرياضة بعد انتهاء ساعات الصيام واثناء ساعات الأفطار، بسبب أن الجسم اثناء الرياضة يكون في حاجة إلي الماء وكمية كبيرة من السوائل الاستفادة في بناء العضلات بمعني اننا اذا كان الهدف من الرياضة تحسين الجسم وبناء العضلات فالوقت المثالي للتمرين يكون بعد الأفطار وليس قبل، مع ضرورة تناول الماء والسوائل بمعدل كوب كل ربع إلى ثلث ساعة أثناء التمرين وبعده مباشرة.

كم تمرة مسموح بها لمريض السكري على الإفطار

وقال قال الدكتور خالد الخشاب دكتور طب الأطفال بقصر العيني ومدرس الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي واستشاري الغدد الصماء للأطفال، إن بحلول شهر رمضان يفضل الأطفال الصيام كالكبار، ولكن قد تكون هناك مخاطر يمكن أن تتعرض لها صحتهم من الصيام.

وأوضح الخشاب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الطفل المصاب بمرض السكري النوع الأول فإنه الفتوي العامة ليهم هو عدم الصيام، ولكن من يسمح لهم بالصيام من الأطفال المصاحبين لمرض السكري فعليهم الالتزام بعض النصائح العامة لهم مثل، تأخير السحور قدر الإمكان لتقليل عدد ساعات الصيام قدر الإمكان ولا يكون هناك استهلاك كبير للأنسولين، بالإضافة إلي الإكثار من شرب المياه.