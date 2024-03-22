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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر: أداء الطلاب بملتقى الإنشاد الديني والابتهالات مشرف

صدى البلد

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في الحفل الختامي لملتقى الإنشاد الديني والابتهالات الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي تحت عنوان: (رمضان يجمعنا).

وأشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالأداء المشرف والمتميز الذي قام عليه طلاب جامعة الأزهر خلال مشاركتهم في الملتقى في الحفل الختامي الذي كان بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية مدير مركز إعداد القادة، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد، والدكتور منتصر القللي أستاذ الموسيقى العربية منسق فرق الجامعات، والدكتور سامح شراقي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر المدرب المعتمد بوزارة التعليم العالي، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته وهو يشاهد إبداع طلاب جامعة الأزهر في فعاليات الملتقى والتي تتضمن: (تلاوات من القرآن الكريم - ابتهالات دينية - تواشيح متميزة) بجانب أنشطة أخرى عديدة.

وقال إن هذا الإبداع يعكس وعي وإدراك طلاب جامعة الأزهر في مختلف الكليات بأهمية الأنشطة الطلابية في تشكيل وجدان الشباب ورسم هويتهم الوطنية.

وأوضح رئيس الجامعة حرصه الشديد على دعم هذه الأنشطة الطلابية التي تتميز بمشاركة أطياف عديدة من طلاب الجامعات المصرية مما يحدث تلاقحًا فكريًّا إيجابيًّا بين الطلاب ويعظم الاستفادة الثقافية والمعرفية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي؛ لرعايته لمثل هذه الملتقيات التي تصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لطلاب جامعة الأزهر؛ لأدائهم المشرف والمشاركة الفاعلة التي أكدت على أن طلاب جامعة الأزهر هم عوامل قوة داخل المجتمع وخارجه، لافتًا أنه بدعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، سوف يتم البناء على هذه النجاحات من خلال رؤية واضحة لتبني النماذج الطلابية المتميزة والعمل على تدرييبها وتنميتها لتكون مثل: الشيخ عبد الباسط، والشيخ الحصري، والشيخ النقشبندي وغيرهم من الأعلام الذين رحلوا عنا منذ عقود لكنهم موجودون بيننا بما تركوه من تراث قيم نحيا عليه، ونستمتع به اليوم من خلال المحاكاة التي قام بها الطلاب.

وأشاد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية مدير مركز إعداد القادة، بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، كعبة العلم وقبلة العلماء في نشر صحيح الدين وتبصير العباد بالحلال والحرام.

وعبر همام عن سعادته بالمشاركة الفاعلة لطلاب جامعة الأزهر والجامعات المصرية، والتي تعكس مدى الوعي الكبير الذي يتمتع به الطلاب شباب اليوم رجال الغد وقادة المستقبل مما يجعلنا مطمئنين أن المستقبل أفضل -بإذن الله تعالى- خاصة عندما ننظر في عيون هؤلاء الطلاب نجد مستقبلًا مشرقًا.

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