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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن هجوم إرهابي في منطقة موسكو بعد إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس.

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت التحقيق في حادثة إطلاق النار بمدينة كروكوس التي قتل وأصيب خلالها عددا من الأشخاص.

وأشارت إلى أن فريق تحقيق من المكتب المركزي للجنة التحقيق الروسية إلى مكان الحادث، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري. 
يذكر أنه في مساء اليوم 22 مارس، وقع إطلاق نار وحريق في قاعة مدينة كروكوس قبل الحفل الموسيقى وتم الإبلاغ عن سقوط قتلى وجرحى، ويعمل فريق خاص للرد السريع في مكان الحادث ووصل حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إلى مكان الحادث.

وعقب الحادث تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات العاصمة موسكو كما اتخذت السكك الحديدية الروسية إجراءات إضافية.

ووصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس بأنه جريمة وحشية.

وكتبت في تغريدة لها عبر منصة إكس: "تتلقى وزارة الخارجية الروسية مكالمات هاتفية من جميع أنحاء العالم من مواطنين عاديين يعربون فيها عن تعازيهم فيما يتعلق بالمأساة الرهيبة التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس وكلمات الإدانة القوية لهذا الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع أمام أعين البشرية جمعاء"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه يتم بذل كل الجهود لإنقاذ الناس.
وأكدت أن المجتمع الدولي بأسره ملزم بإدانة هذه الجريمة البشعة.

الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس مدينة كروكوس هجوم ارهابي

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