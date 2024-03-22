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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر .. مستقبل وطن ينظم حملة «إفطار مسافر» بمدينة سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تتبناها أمانة الحزب بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك لتكليفات من الامانة المركزية للحزب.

واصلت أمانة مدينة سفاجا، برئاسة عبد الصبور مبارك، أمين الحزب بالمدينة، نشاطاتها المجتمعية خلال الشهر الكريم التي تستهدف تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار على الأهالي من المارة والمسافرين علي الطرقات قبل آذان المغرب. 

قال  عبد القادر الجزايرى، أمين التنظيم بالمدينة، إن الحزب منذ بداية شهر رمضان المبارك يواصل تدشين وتفعيل المبادرات المجتمعية، والتي تهم المواطن البسيط من خلال توزيع قافلة الخير علي الأهالي، بالإضافة إلى تجهيز وجبات إفطار الصائمين وتوزيعها على الصائمين من المارة بالطرقات الرئيسية أثناء اذان المغرب، مؤكدًا أنها ستتواصل الفاعلية لأيام أخرى خلال شهر رمضان المبارك.

البحر الأحمر المبادرات المجتمعية بداية شهر رمضان بداية شهر رمضان المبارك خلال شهر رمضان حزب مستقبل وطن شهر رمضان المبارك

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