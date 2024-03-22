البحر الأحمر .. مستقبل وطن ينظم حملة «إفطار مسافر» بمدينة سفاجا

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تتبناها أمانة الحزب بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك لتكليفات من الامانة المركزية للحزب.

واصلت أمانة مدينة سفاجا، برئاسة عبد الصبور مبارك، أمين الحزب بالمدينة، نشاطاتها المجتمعية خلال الشهر الكريم التي تستهدف تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار على الأهالي من المارة والمسافرين علي الطرقات قبل آذان المغرب.

قال عبد القادر الجزايرى، أمين التنظيم بالمدينة، إن الحزب منذ بداية شهر رمضان المبارك يواصل تدشين وتفعيل المبادرات المجتمعية، والتي تهم المواطن البسيط من خلال توزيع قافلة الخير علي الأهالي، بالإضافة إلى تجهيز وجبات إفطار الصائمين وتوزيعها على الصائمين من المارة بالطرقات الرئيسية أثناء اذان المغرب، مؤكدًا أنها ستتواصل الفاعلية لأيام أخرى خلال شهر رمضان المبارك.