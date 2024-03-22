البحر الأحمر .. حملات تفتيشية مسائية تستهدف سيارات الأجرة في القصير

في إطار الجهود المبذولة لضبط القطاع النقلي وحماية حقوق المواطنين، قامت السلطات المحلية بالقصير بتنفيذ حملات تفتيشية مسائية على سيارات الأجرة "السرفيس" والتاكسي.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة وضمان عدم استغلال المواطنين.

تم تكليف اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، بتنظيم هذه الحملات بالتعاون مع إدارة المواقف ولجان المتابعة بالوحدة المحلية. هدفت هذه الحملات إلى التأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب السيارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الإدارات المختصة بالوحدة بمتابعة سير العمل في شوارع القصير، خلال مساء الجمعة، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة. وقد تم التنبيه على سائقي التاكسي بضرورة تحديث عداداتهم وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا للمواقف بالديوان العام.

تأتي هذه الجهود في إطار الحرص على تنظيم وتنظيم قطاع النقل بالمحافظة، وتقديم خدمة نقل مريحة ومنظمة للمواطنين، وضمان حقوقهم في الوصول إلى وجهاتهم بأمان وبأسعار معقولة.

يجدر بالذكر أن الحملات التفتيشية مستمرة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وضبط القطاع النقلي بشكل شامل.