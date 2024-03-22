ارتفاع أعداد المصابين في هجوم موسكو الإرهابي لـ146.. و«داعش» يعلن مسؤوليته

أسفر حادث إطلاق النار المدمر في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو عن إصابة 146 شخصًا، وفقًا لبيانات بلدية موسكو. وفي الوقت نفسه، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، مما أدى إلى تصعيد المخاوف بشأن الحادث المأساوي.

أعلن تنظيم داعش عن الهجوم عبر قناته على تليجرام، مؤكدا أن مقاتليه استهدفوا تجمعا كبيرا للمسيحيين في كراسنوجورسك، على مشارف موسكو. ويُزعم أن الجماعة المتطرفة تسببت في خسائر كبيرة وأضرار جسيمة قبل أن تنسحب إلى قواعدها.

ووقع الهجوم خلال حفل موسيقي لفرقة الروك الروسية بيكنيك، والذي بيعت تذاكره بالكامل في قاعة مدينة كروكوس، أحد أهم الأماكن الموسيقية في المنطقة.

وأطلق مسلحون مجهولون النار، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وحالة من الفوضى بين رواد الحفل.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية الرسمية، نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، أن حصيلة إطلاق النار بلغت 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح. ويؤكد حجم الضحايا خطورة الهجوم وتأثيره على المجتمع.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يصل إلى 5 مسلحين شاركوا في الهجوم. ورغم أنه لم يتم الإعلان على الفور عن المسؤولية، فقد وصف المدعون الروس الحادث بأنه عمل إرهابي، مما يعكس خطورة الوضع.

ومع استمرار التحقيقات في الهجوم، تكثف السلطات جهودها للقبض على الجناة وتعزيز التدابير الأمنية لمنع وقوع حوادث في المستقبل.

وأسفرت الأحداث المأساوية التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس عن موجات صادمة في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى زيادة اليقظة والتضامن بين السكان.