أول تعليق من سعد الحريري على هجوم موسكو الإرهابي

أدان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي ضرب موسكو وأوقع عددا كبيرا من الضحايا.

وغرد الحريري عبر صفحته الرسمية علي منصة اكس قائلا "كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن أكثر من 60 شخصا قتلوا نتيجة الهجوم الإرهابي، الذي وقع في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع بسبب الإصابات الحرجة.

وذكر بيان للجنة الروسية، اليوم /السبت/: "يجري فحص جثث القتلى، وقد ثبت حتى الآن أن أكثر من 60 شخصا قتلوا نتيجة الهجوم الإرهابي، وعدد الضحايا قد يرتفع بسبب الحالات الحرجة بين المصابين".

وأضاف البيان: "أنه تمت مصادرة الأدلة المادية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، من مسرح الجريمة وإجراء جميع الفحوصات اللازمة ومنها الفحوصات الجينية وبصمات الأصابع، كما تمت مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة للقيام بتفريغها

