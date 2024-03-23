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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصحابي الداهية الذي يتفجر ذكاءً.. من هو سعد بن عبادة

صدى البلد

 هو بن دليم بن كعب بن الخزرج الأنصاري، سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت وأبا قيس، وكانت أمه عمرة بنت مسعود من المبايعات، وقد توفيت بالمدينة في زمن النبي سنة خمسة هجرية.

حال سعد بن عبادة في الجاهلية

إنه الداهية الذي يتفجر حيلة، ومهارة، وذكاء، والذي قال عن نفسه وهو صادق: "لولا الإسلام، لمكرت مكرا لا تطيقه العرب" ذلك أنه حاد الذكاء، واسع الحيلة، متوقد الذهن ، كان يكتب بالعربية في الجاهلية، وكان يحسن العوم والرمي؛ ولذلك سمي الكامل.

قصة إسلام سعد بن عبادة

شهد سعد بيعة العقبة مع السبعين من الأنصار، وكان أحد النقباء الاثني عشر . وكان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة لما أسلموا يكسرون أصنام بني ساعدة.

أثر الرسول في تربية سعد بن عبادة

لما أصيب زيد بن حارثة أتاهم رسول الله ط، فجهشت بنت زيد في وجه رسول الله، فبكى رسول الله حتى انتحب، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: "هذا شوق الحبيب إلى حبيبه".

ولم يقتصر التعليم أو التربية على الإيمان فقط، بل امتد إلى أكثر من ذلك، فيعلمه النبي بأن يأخذ حذره، وذلك لما دعاه رجل من الليل فخرج إليه، فضربه الرجل بسيف فأشواه، فجاءه النبي يعوده من تلك الضربة، ولامه على خروجه ليلا، وهذا هو موضع الفقه.


أهم ملامح شخصية سعد بن عبادة

1- شدة غيرته

عن ابن عباس قال: لما نزلت {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 2]، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله : "يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟" قالوا: يا رسول الله، لا تلمه؛ فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: "والله -يا رسول الله- إني لأعلم أنها حق، وأنها من عند الله، ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل، لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فو الله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته!".


2- جودته وسخاؤه

كان سعد بن عبادة حاله كحال آبائه في الجاهلية في السخاء والكرم، وكان مشهورا بالجود، وكان لهم أطم ينادى عليها كل يوم: "من أحب الشحم واللحم، فليأت أطم دليم بن حارثة". ولما قدم النبي المدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنة القصعة من ثريد اللحم أو ثريد بلبن أو غيره، فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله في بيوت أزواجه.


3- ثباته على رأيه

ويتضح ذلك في يوم السقيفة، لما هم الأنصار ببيعته ثم بعد ذلك آلت البيعة إلى أبي بكر الصديق ، فظل ثابتا على رأيه، ولم يبايع أحدا إلى أن مات.

دعاء النبي لسعد بن عبادة

يروي أنس أن النبي جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي : "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة".

سعد بن عبادة قصة إسلام سعد بن عبادة حال سعد بن عبادة في الجاهلية دعاء النبي لسعد بن عبادة

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