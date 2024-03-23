أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ثابت

علقت إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لمصر ومعبر رفح.

وقالت إيمان زهران، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ثابت منذ بدايتها يتعلق بضرورة حل الدولتين وفقًا لحدود 67.

وأكملت: مع تفاقم الأوضاع الحالية في قطاع غزة نتيجة تكثيف الهجمات من قبل جيش الاحتلال، وتمدد عمليات جيش الاحتلال، مصر أصبحت تناشد البُعد الإنساني بسبب تغير الأوضاع والصراع، وهذا ظهر في جولات مصر سواء الرئاسية وخطابات الرئيس السيسي.

واسترسلت: مصر لم تكتف بذلك وأصبحت تناشد بحل الدولتين خلال جولات وزارة الخارجية، والتي تتحدث في كل المحافل المتعددة وتناشد البُعد الإنساني، كخطوة أولى نحو آليات الحل.

وشددت على أن الجهود المصرية تعمل على إعادة تعبئة الرأي العام العالمي لدعم الفلسطينيين.