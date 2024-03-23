30 ألف سائح.. زيادة أعداد رحلات الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم

شهد مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر زيادة جديدة في أعداد السائحين الوافدين خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفعت نسب الإشغال السياحي داخل منتجعات مرسى علم إلى 70%، مع تنوع الجنسيات التي تصل من مختلف المطارات الدولية.

ووفقاً لجداول الوصول لمطار مرسى علم الدولي، فإنه من المتوقع وصول 147 رحلة طيران دولية من 13 دولة أوروبية، تحمل ما يقرب من 30 ألف سائح، بمعدل 12 رحلة طيران زيادة خلال الأسبوع الحالي.

وأكد أبوالحجاج العماري، الخبير السياحي، أن الأجواء الدافئة تعد جاذبة للسائحين من مختلف الجنسيات، مع الاستمتاع بمختلف الأنشطة البحرية المتوفرة.

وأضاف العماري أن هناك نقلة نوعية في أعداد الوصول إلى مرسي علم، وذلك بفضل افتتاح وتطوير ممر الهبوط للطيران بمطار مرسى علم.