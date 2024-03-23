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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطعوا الحديد لاستخراج ضحيتين.. تفاصيل تصادم سيارتي نقل على طريق الواحات.. صور

صدى البلد

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في حادث تصادم سيارتين نقل إحداهما محملة بمعدات ثقيلة والأخرى محملة بالبطاطس على طريق الواحات قبل السحور. 

وأفادت التحريات ان كابينة السيارة النقل المحملة بالبطاطس تهشمت تماما واحتجزت جثتي شخصين بداخلها ما استدعى تقطيع حديد السيارة بصاروخ لاستخراج الضحيتين، وعاون الاهالي في استخراجهما وتبين ان أحدهما من الواحات البحرية والآخر من البحيرة وباقي المصابين من الواحات البحرية. 

وشهد طريق الواحات في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت حادث مروع اودى بحياة شخصين واصيب ٣ اخرين بعد اصطدام سيارة تريلا باخرى نقل بمقطورة محملة بالبطاطس. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق الواحات البحرية بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري وتبين تصادم "تريلا" محملة بالبطاطس وسيارة أخرى نقل بمقطورة. 

 

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أسفر الحادث عن مصرع محمود ابراهيم، 38 عاما، سائق، وسلطان عبد العزيز، 40 عاما، سنة عامل، وإصابة أحمد محمود ابراهيم 13عاما، طالب، بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الحميد، 36 عاما، عامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشخص ثالث. 

وكشفت التحريات عن سبب الحادث حيث تبين اصطدام السيارة الأولى من الخلف مما أدى إلى انقلاب السيارة المقطورة الثانية المحملة بالبطاطس وتهشم الكابينة الخاصة بها بالكامل، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق.

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تصادم طريق الواحات العربيتين النقل اتعجنوا حادث تصادم تصادم سيارتين نقل قبل السحور طريق الواحات

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