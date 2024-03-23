عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تشارك في رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم

مباراة
مباراة

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم التي تنظمها الشركة المتحدة للرياضة وإنطلقت أولى مبارياتها مساء أمس بين منتخبي مصر ونيوزيلاندا باستاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام فعاليات هذه البطولة الودية الدولية خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري باستاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة واستاد القاهرة، ويشارك بها فرق منتخبات دول كل من مصر وتونس ونيوزيلاندا وكرواتيا، حيث نجحت مصر في استضافة فعاليات هذه البطولة التي تقام ضمن التوقفات الدولية في جميع اتحادات العالم. 

ومن جانبه، أوضح  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إقامة هذه البطولة في مصر من شأنه أن يعكس قدرة مصر على استضافه البطولات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن رعاية الهيئة لهذه البطولة تأتي في إطار حرصها علي استغلال مباريات هذه البطولة في الترويج السياحي لمصر علي مستوى الدول المشاركة وتمتد لتصل لمشجعي الساحرة المستديرة علي مستوي العالم، من خلال عرض الشعار الترويجي لمصر على الشاشات الموجودة بالملاعب التي تُقام بها هذه المباريات، كما يتم الإشارة إلى صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما أشار إلى أنه من بين الخطط الترويجية للهيئة رعاية الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي تُقام بمصر وتحظى بحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية واسعة النطاق والتي من بينها بطولات كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم.

وزارة السياحة والآثار اتحاد المصري لكرة القدم استضافة البطولات الرياضية استاد القاهرة الاتحاد المصري لكرة القدم البطولات الرياضية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

تقرير: مصر تبدأ استيراد الغاز الطبيعي بداية من الصيف المقبل

ترشيحاتنا

لحظة القبض على مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي بموسكو.. فيديو

وزيرا خارجية مصر وسنغافورة يناقشان إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم القطاع الخاص

الإمارات تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع مصر لإسقاط المساعدات شمال غزة

تقارير عبرية: نجل نتنياهو يتطلع إلى العمل في القنصلية الإسرائيلية بميامي

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

سرقة تحت تهديد السلاح| السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بالساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ