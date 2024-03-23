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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احم نفسك من الإصابة بالبواسير بهذه النصائح

صدى البلد


البواسير عبارة عن كتل داخل وحول مؤخرتك في فتحة الشرج وغالبًا ما تتحسن تلقائيا بعد بضعة أيام. وهناك أشياء يمكنك القيام بها لعلاج البواسير ومنعها.

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” نعرض لكم كيف يمكنك علاج أو منع البواسير

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البواسير عبارة عن أوعية دموية منتفخة وهناك مجموعة من العوامل تجعلك أكثر عرضة لها ، وهى: 

الإمساك
الضغط بقوة عند التبول
رفع أحمال ثقيلة
الحمل 


الوقاية من البواسير 

ونعرض لكم بعض النصائح التي تساعد فى الوقاية من البواسير 
اشرب الكثير من السوائل وتناول الكثير من الألياف للحفاظ على طراوة برازك.

لاتضغط على مؤخرتك بورق التواليت الجاف 

تناول الباراسيتامول إذا كانت البواسير تؤلمك

أخذ حمام دافئ لتخفيف الحكة والألم

استخدم كيسًا من الثلج ملفوفًا بمنشفة لتخفيف الانزعاج

ادفع الكومة بلطف إلى الداخل

حافظ على مؤخرتك نظيفة وجافة

تمرن بانتظام

قلل من تناول الكحول والكافيين مثل الشاي والقهوة والكولا لتجنب الإمساك

تجنب تجاهل الرغبة في التبرز

لا تضغط  على جسمك بشدة عند التبرز

لا تتناول مسكنات الألم التي تحتوي على الكوديين  لأنها يمكن أن تسبب الإمساك

ابتعد عن الإيبوبروفين إذا كانت البواسير تنزف

لا تقضي وقتًا أطول مما تحتاج إليه في المرحاض

البواسير الكافيين الباراسيتامول التبول الشاى والقهوة الشرج

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