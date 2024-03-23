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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر ينظم إفطارا جماعيا للطلاب المصريين في الدراسة

إفطار طلاب جامعة
إفطار طلاب جامعة الأزهر

وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتنظيم إفطار جماعي لألف طالب من غير المقيمين في المدينة الجامعية بكلية الشريعة والقانون بالدراسة بشكل يومي إلى نهاية شهر رمضان المبارك.

تفقد الدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ، ترتيبات الإفطار الجماعي والتأكد من سير العمل وانضباطه، للتيسير على الطلاب، وتقديرهم والتخفيف عنهم، وتوفير وقتهم للمذاكرة، ومواصلة الأزهر لدوره المعهود في دعم أبنائه الطلاب ورعايتهم.

يواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

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