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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. حفل تكريم الفائزين بمسابقه القرآن الكريم في دمياط

مسابقه القرآن الكريم
مسابقه القرآن الكريم

ينظم غدا، الأحد،  حزب مستقبل وطن بدمياط، بمدينة دمياط الجديدة، حفل توزيع جوائز المسابقة السنوية لحزب مستقبل وطن لحفظة القرآن الكريم .

ومن جانبه صرح المهندس وليد التمامى، عضو مجلس الشيوخ، بمحافظة دمياط، أن الحفل يقلم كل عام للفائزين في مسابقه حفظة القرآن الكريم على مستوى مدن وقري محافظة دمياط.

وأشار إلى أن الحفل سيكون بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائب  احمد عبدالجواد امين التنظيم المركزي و نائب رئيس الحزب

 

وتابع، أنه سيتم تكريم الفائزين من مختلف أنحاء المحافظة في المسابقه، وسيتم تكريم هدايا للفائزين. 

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