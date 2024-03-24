الغردقة تتزين بأماكن السهر المميزة والأجواء الروحانية في رمضان

تتزين مدينة الغردقة بأضواء الفوانيس وزخارف رمضانية، مستعدة لاستقبال الزوار والمقيمين بأجواء روحانية مميزة،و تشهد الشوارع والميادين والأماكن السياحية والمطاعم في المدينة إعدادات مكثفة لاستقبال الضيوف وتقديم تجربة فريدة خلال هذا الشهر الفضيل.

وتأتي على رأس أماكن النزهة والسهر منطقة السقالة جنوب المدينة، حيث تتميز بتنوع الأنشطة الترفيهية والتركيز على الأجواء الليلية التي تتضمن الملاهي، والحفلات، والديسكوهات، والمطاعم والكافيهات، وأماكن التسوق. كما تعد المرسى لليخوت والقوارب مكاناً مثالياً للاستمتاع بليالي رمضان حتى السحور.

ويعد شارع شيراتون السياحي والممشى السياحي من بين الوجهات الشهيرة في المدينة، حيث يمتد لمسافة كبيرة ويضم مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشهية والمشروبات المنعشة، والتي تجذب الزوار للاستمتاع بأوقاتهم خلال الشهر الكريم.

وتشمل أماكن السهر في الغردقة أيضاً الممشى السياحي الذي يمتد لعدة كيلومترات، ويضم الفنادق والمنتجعات السياحية والكافيهات والمطاعم، مما يوفر للزوار تجربة مميزة خلال شهر رمضان.

وتتميز منطقة الكوثر بالغردقة بتوافر العديد من المقاهي والمطاعم التي تقدم الأطعمة المحلية والعالمية، مما يجعلها وجهة جذابة للسياح والزوار من مختلف الجنسيات لقضاء أمسياتهم في أجواء رمضانية مميزة.

وبهذه الإعدادات والتجهيزات، مدينة الغردقة استقبلت شهر رمضان الكريم بأبهى صورة، مقدمةً تجارب استثنائية لزوارها خلال هذا الشهر المبارك.