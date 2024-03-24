عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغردقة تتزين بأماكن السهر المميزة والأجواء الروحانية في رمضان

شارع الشيراتون بالغردقة
شارع الشيراتون بالغردقة

تتزين مدينة الغردقة بأضواء الفوانيس وزخارف رمضانية، مستعدة لاستقبال الزوار والمقيمين بأجواء روحانية مميزة،و تشهد الشوارع والميادين والأماكن السياحية والمطاعم في المدينة إعدادات مكثفة لاستقبال الضيوف وتقديم تجربة فريدة خلال هذا الشهر الفضيل.

وتأتي على رأس أماكن النزهة والسهر منطقة السقالة جنوب المدينة، حيث تتميز بتنوع الأنشطة الترفيهية والتركيز على الأجواء الليلية التي تتضمن الملاهي، والحفلات، والديسكوهات، والمطاعم والكافيهات، وأماكن التسوق. كما تعد المرسى لليخوت والقوارب مكاناً مثالياً للاستمتاع بليالي رمضان حتى السحور.

ويعد شارع شيراتون السياحي والممشى السياحي من بين الوجهات الشهيرة في المدينة، حيث يمتد لمسافة كبيرة ويضم مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشهية والمشروبات المنعشة، والتي تجذب الزوار للاستمتاع بأوقاتهم خلال الشهر الكريم.

وتشمل أماكن السهر في الغردقة أيضاً الممشى السياحي الذي يمتد لعدة كيلومترات، ويضم الفنادق والمنتجعات السياحية والكافيهات والمطاعم، مما يوفر للزوار تجربة مميزة خلال شهر رمضان.

وتتميز منطقة الكوثر بالغردقة بتوافر العديد من المقاهي والمطاعم التي تقدم الأطعمة المحلية والعالمية، مما يجعلها وجهة جذابة للسياح والزوار من مختلف الجنسيات لقضاء أمسياتهم في أجواء رمضانية مميزة.

وبهذه الإعدادات والتجهيزات،  مدينة الغردقة استقبلت شهر رمضان الكريم بأبهى صورة، مقدمةً تجارب استثنائية لزوارها خلال هذا الشهر المبارك.

الأماكن السياحية الشوارع والميادين المطاعم والكافيهات المنتجعات السياحية تجربة فريدة جنوب المدينة شهر رمضان الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

مفاجأة تكشفها كاميرات المراقبة في حريق جراج مدينة نصر .. فيديو

هل الصيام تعذيب للبشر؟ علماء الأزهر يجيبون.. والإفتاء تحدد فوائده

ممكن مكلش 3 أيام.. طارق أبو العينين عن إحساسه بخسارة ماتش لسيراميكا كليوباترا

هل يجوز تخصيص أيام رمضان بدعاء معين لكل يوم؟ دار الإفتاء ترد

النائب محمد أبو العينين: فريق سيراميكا كليوباترا اتظلم كتير.. ونفتخر بالقيادة الحالية للنادي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

مش هتندم إنك اشترتها.. مواصفات سماعة «OnePlus Buds V»

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

تأخرت عليه فى الغدا.. لن تتوقع ما فعله رجل هندي مع زوجته

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ