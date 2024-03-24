عدسة صدى البلد ترصد مشاهد من حريق عقار حي الواحة.. صور

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لسرعه الانتهاء من فحص بلاغ حريق مخزن أسفل عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر المحترق، لكشف ملابسات الحريق وسببه وحصر التلفيات، وكذا سؤال الشهود .

قوات الحماية المدنية بالقاهرة قامت بدور بطولي في انقاذ سكان العقار السكني المكون من 11 طابقا من الإحتراق بعد نشوب حريق في مخزن اسفله، حيث تم إخلاء المبني من السكان حرصاً علي أرواحهم .

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مخزن ميدان الواحة دائرة قسم مدينة نصر ثالث .

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران إنقاذ العقار من الاحتراق .

وتبين من الفحص نشوب الحريق في مخزن احترق بالكامل بإجمالي مساحة (٥٠٠) متر تقريباً بداخله خردوات و منتجات شحن ، و يقوم بتوريد المنتجات أسفل عقار مكون من ( ١١ ) طابق بمحل البلاغ، وكذا إمتداد النيران من منور العقار بالأسفل و حتى السطح .

وتم محاصرة وقطع ألسنة اللهب بمعرفة القوات، ومنع إمتداد النيران للعقار دون إصابات ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة للتحقيق .

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